Nokian wprowadza do oferty opony Hakkapeliitta 10 przeznaczone do samochodów osobowych, SUV-ów i crossoverów.

Szczególną nowością wśród tych produktów jest Nokian Hakkapeliitta 10 EV — specjalna wersja do pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Nokian Tyres po raz pierwszy wprowadza też model przeznaczony specjalnie na rynek rosyjski: Nokian Hakkapeliitta 10p.

Produkty z nowej rodziny Nokian Hakkapeliitta 10 zawdzięczają przyczepność nowoczesnej metodzie kolcowania Nokian Tyres, rygorystycznym testom i nieustającym pracom badawczym. Specjalna technologia podwójnego kolcowania zapewnia maksymalne bezpieczeństwo na lodzie i śniegu, ponieważ środkowe kolce poprawiają przyczepność podczas przyspieszania i hamowania, a kolce na barkach opony maksymalizują przyczepność podczas skrętów i zmiany pasa ruchu.

Nokian Hakkapeliitta 10 obejmuje wybór ponad 140 produktów. Dostępne są one w rozmiarach od 14 do 22 cali. Większość produktów ma oznaczenie XL wskazujące najwyższe możliwe obciążenie w tym rozmiarze.



Nowe opony Nokian Hakkapeliitta 10 będą dostępne w sprzedaży jesienią 2021 r. Przeznaczone są głównie na rynki skandynawskie, rosyjski i północnoamerykańskie.