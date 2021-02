TEXA Poland wprowadza na rynek nowy tester diagnostyczny TXT Multihub. Urządzenie wykorzystuje system operacyjny Linux i obsługuje protokoły CAN FD, DoIP i Pass-Thru. Jak podaje producent, jest jedynym narzędziem diagnostycznym zdolnym do jednoczesnej obsługi samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych, motocykli, łodzi, maszyn rolniczych i budowlanych.

Urządzenie komunikuje się z wyświetlaczem przez:

- moduł Wi-Fi do operacji diagnostycznych z wykorzystaniem standardów CAN, CAN FD i DoIP,

- przewód sieciowy (Ethernet) zarezerwowany dla operacji DoIP (ISO 13400),

- moduł Bluetooth do tradycyjnej diagnostyki,

- gniazdo USB do wszystkich typów diagnostyki, w tym Pass-Thru.

Tester jest wyposażony w podświetlany wyświetlacz zapewniający bieżący dostęp do danych dotyczących trzech parametrów:

- tryb komunikacji z jednostką wyświetlającą,

- poziom napięcia akumulatora pojazdu, do którego jest podłączony

- status pracy.

Ponadto wyświetlacz umożliwia stały wgląd w procesy działania interfejsu: podaje ponad 40 komunikatów, które przekazują mechanikowi wszystkie informacje potrzebne podczas diagnostyki.

Tester jest wyposażony w system operacyjny Linux, który poprawia również bezpieczeństwo i wydajność struktur informatycznych, dzięki komunikacji w trybie Smart. Oznacza to, że interfejs automatycznie przełącza kanały komunikacyjne w zależności od sytuacji w warsztacie i rodzaju diagnostyki oraz wybiera zawsze najlepsze dostępne połączenie bez konieczności interwencji ze strony mechanika.

Tester ma wzmocnioną obudowę spełniającą poziom ochrony IP53 (odporność na kurz i zachlapania wodą) i jest zgodny ze standardem wojskowym testu upuszczenia MIL-STD 810G.