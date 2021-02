Continental wprowadza pierwszą oponę z nowym indeksem nośności, przeznaczoną do pojazdów elektrycznych, hybrydowych oraz SUV-ów.





Duże, mocne samochody i SUV-y z napędem elektrycznym lub hybrydowym znacznie bardziej obciążają nawierzchnię niż konwencjonalne pojazdy. Jednocześnie modele te oferują niewielkie możliwości montażu większych opon o większej nośności. W odpowiedzi Continental wprowadza pierwszą oponę do samochodów osobowych z nowym indeksem nośności HL. Napompowane do tego samego poziomu ciśnienia, opony te mają większą nośność niż te wyprodukowane zgodnie ze standardem XL.

Produkty o nowej maksymalnej nośności mają umieszczony kod HL na ścianie bocznej przed rozmiarem, np. „HL 245/40 R 19 101 Y XL". Nośność opony HL wynosi 825 kg (indeks nośności 101), co stanowi o 10 proc. wyższą wartość w stosunku do znanego standardu XL umożliwiającego obciążenie do 750 kg (indeks 98). Zbudowane zgodnie ze standardem SL opony tej wielkości, odpowiednie dla wielu samochodów włącznie z modelami średniej klasy, przyjmują maksymalne obciążenie w wysokości 670 kg (indeks 94). Nośność nowych opon HL jest zatem o prawie jedną czwartą wyższa. Uwzględniając rozwijające się trendy rynkowe, Continental spodziewa się rosnącego popytu ze strony producentów oryginalnego wyposażenia aut (OEM) na opony z nowym kodem HL.

Zwiększenie nośności przy jednoczesnym spełnieniu innych oczekiwań klientów wymagało szeregu zmian zarówno w konstrukcji opony, jak i w mieszance gumowej. – Musieliśmy znaleźć optymalne rozwiązania na bardzo wysokim poziomie, uwzględniając konieczne kompromisy – wyjaśnia dr Stefan Habicht, który był odpowiedzialny za rozwój nowego produktu.