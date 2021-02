Jedną z podstawowych cech lampy warsztatowej powinna być ergonomia. Nowy model Philips HL22M wyróżnia się pod tym względem wieloma rozwiązaniami.

W nowej lampie Philips HL22M zastosowano czujnik ruchu. Dzięki niemu można ją zapalać i gasić gestem dłoni. Wszystkie lampy warsztatowe Philips bazują na wysokiej jakości diodach LED. Gwarantują one białą, zbliżoną do dziennego barwę światła, co zapobiega zmęczeniu ludzkiego wzroku. W przypadku HL22M to wartość 6500 K z zaprogramowaną mocą w dwóch trybach – 150 lub 300 lumenów. Minimalne ustawienie, zmieniane manualnie to 50 lm. Uzupełnieniem tych funkcjonalności jest tryb latarki SOS.

Sam moduł z diodami LED ma regulowany kąt położenia w zakresie 15, 30 i 45 stopni, zaś kąt padania światła wynosi 60 stopni. W HL22M wbudowano akumulatorek z ładowaniem poprzez - dołączany w zestawie - kabel micro USB. Maksymalny czas pracy może wynieść nawet 12 godzin.

Obudowa lampy Philips HL22M posiada klasę odporności na uderzenia mechaniczne IK07 i szczelności IP67. Cena detaliczna brutto to około 139 złotych.