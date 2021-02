Metelli wprowadza do oferty korpus pompy wraz z pokrywą z aluminium. Ma ona zagwarantować większą odporność na wysokie temperatury.





Rozwiązanie proponowane przez Metelli Group to urządzenie wyposażone w dwa termostaty wewnątrz. Rozwiązanie jest już dostępne dla ważnych zastosowań grupy VAG montowanych w silnikach: 1.0TSI, 1.2TSI, 1.4TSI i 1.6. To ok. 5,7 mln sztuk aut w UE.

Nowe pompy wody oznaczono następującymi kodami:

METELLI: 24-1372 // 24-1373 // 24-1420 GRAF: PA1372 // PA1373 // PA1420 KWP: 101372 // 101373 // 101420