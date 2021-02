Koncern Chevron wprowadza na rynek trzy nowe oleje silnikowe.

To produkty:

• Texaco Havoline ProDS RN SAE 0W-20 to olej typu mid SAPS, a więc dla pojazdów z filtrem cząstek stałych. Olej ten uzyskał aprobatę Renault,

• Texaco Havoline RN SAE 5W-30 to olej z aprobatą Renault,

• Texaco Havoline ProDS V SAE 0W-30 to olej z aprobatą Grupy VW.

Z informacji producenta można wnioskować, że oleje Havoline ProDS zmniejszają korozję wewnętrznych elementów silnika powstającą w wyniku działania gazów wtłaczanych do oleju (blow-by gazy) podczas pracy silnika.



Nowością rynkową jest również syntetyczny olej Texaco Havoline DCT do dwusprzęgłowych skrzyń automatycznych typu mokrego (sprzęgło pracuje w oleju). Olej posiada aprobaty BMW i VW.