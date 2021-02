W maju tego roku zostanie wprowadzona nowa unijna etykieta dla opon aut osobowych, dostawczych i użytkowych.

Zmiany to:

• Na nowej etykiecie klasy od A do C pozostaną niezmienione. W przypadku opon aut osobowych i dostawczych te, które wcześniej miały klasę E w zakresie oporów toczenia i przyczepności na mokrej nawierzchni, zostaną przypisane do klasy D, która była wcześniej pusta. Te natomiast, które wcześniej oznakowane były jako F i G zostaną przypisane do klasy E.

• Wprowadzono kod QR, który zawiera łącze do bazy danych EPREL (Europejski Rejestr Etykiet Energetycznych), w której umieszczona jest karta informacyjna produktu. Pokazuje ona wszystkie wartości etykiety dla konkretnej opony, a także początek i koniec produkcji danego modelu.

• Wprowadzono piktogram (płatek śniegu z górą) opony zimowej, która ma przyczepność na zaśnieżonej nawierzchni odpowiadającą unijnym normom homologacji dla danego typu.

• Wprowadzono piktogram przyczepności na lodzie dla opony bez kolców, która oferuje przyczepność na lodzie zgodnie z nową normą ISO.

• Poziom hałasu oznaczono literami A, B lub C wskazującymi na liczbę decybeli.

Wszystkie karty informacyjne produktu, podobnie jak przypisanie do odpowiedniej klasy etykiet, są wprowadzane do bazy danych EPREL indywidualnie przez producenta opon.

Nowa unijna etykieta opon ma na celu pomóc konsumentom w wyborze bardziej paliwooszczędnych opon, a jednocześnie uzyskać informacje o drodze hamowania. Z kolei jasne informacje na temat przyczepności na mokrej nawierzchni zapewnią większe bezpieczeństwo na drodze.