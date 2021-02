Würth Polska powiększa ofertę elektronarzędzi z serii M-CUBE. Najnowszym urządzeniem w tej ofercie jest wkrętarka AS 12 Compact, przeznaczona do lekkich prac.

Narzędzie można kupić z akumulatorem i ładowarką lub oddzielnie. Urządzenie jest zasilane bateriami, które pasują także do innych produktów z linii M-CUBE.

Ergonomiczna konstrukcja wiertarki AS 12 Compact M-CUBE oraz jej niewielka waga i rozmiary sprawiają, że sprawdza się nawet podczas długich prac, ponieważ nie obciąża dłoni. Pewna podstawa i smukły uchwyt umożliwiają wygodne trzymanie. Zintegrowany uchwyt do szybkiej wymiany bitów 1⁄4 cala E 6,3 umożliwia szybką i beznarzędziową wymianę grotów. Na uchwycie baterii umieszczono diodę LED, która doświetla miejsce pracy.

Narzędzie posiada 16-stopniowe sprzęgło regulacji momentu obrotowego, dzięki czemu możliwe jest dokładne ustawienie momentu obrotowego. Elektroniczna ochrona silnika przed przegrzaniem, przeciążeniem oraz zablokowaniem zapewnia długą żywotność urządzenia.

Wkrętarka AS 12 Compact M-CUBE jest dostępna w e-sklepie:www.wurth.pl, sklepach stacjonarnych oraz u przedstawicieli handlowych Würth Polska w dwóch wersjach: bez akumulatora i ładowarki oraz z dwoma akumulatorami i ładowarką.

Charakterystyka produktu:

· Napięcie: 12 V/DC

· Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.: 0-400 / 0-1500 obr./min

· Maks. moment obrotowy, twardy/miękki: 32/ 19 Nm

· Uchwyt mocowania: gniazdo 1/4 cala sześciokąt

· Ciężar z akumulatorem: 1,09 kg

Art. nr 5701104000 (bez akumulatora)

Art. nr 5701104004 (w zestawie: 2x akumulator oraz ładowarka)