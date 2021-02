Shell wprowadzi w Europie środki smarne wyprodukowane bez emisji dwutlenku węgla.

Zdaniem producenta, wprowadzenie na rynek neutralnych emisyjnie środków smarnych odpowiada wycofaniu z ruchu 130 tysięcy samochodów i ma zrównoważyć emisje około 280 tysięcy ton CO2 rocznie.

Neutralne emisyjnie środki smarne do aut osobowych (Shell Helix) i ciężarowych (Shell Rimula) oraz oleje przemysłowe będą dostępne we wszystkich krajach, w których obecny jest Shell, w tym także w Polsce. Wprowadzenie na rynek neutralnych emisyjnie środków smarnych przyczyni się do realizacji celu Shell, by do roku 2050 r. lub wcześniej stać się biznesem energetycznym o zerowej emisji netto, odpowiadając tym samym na oczekiwania klientów i społeczeństwa.

To ważna inicjatywa koncernu Shell. Mamy nadzieję, że znajdzie licznych naśladowców. Z perspektywy czasu można jednak założyć, że oprócz CO2 warto zmniejszać emisję również innych gazów, np. tlenków azotu czy związków siarki.