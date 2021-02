Castrol wprowadził na nasz rynek kilka nowości. Pierwszą z nich jest olej silnikowy EDGE 0W-20 C5 z technologią Fluid TITANIUM przeznaczony silników benzynowych i Diesla.

W jednostkach tych producenci zalecają stosowanie oleju silnikowego w jakości ACEA C5, API SP, ILSAC GF-6 i lepkości 0W-20. Olej posiada następujące dopuszczenia: GM dexos1™ Gen 2, Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5006, MB-Approval 229.71, Opel OV0401547, Meets Fiat 9.55535-CR1, Meets Fiat 9.55535-GSX, Meets Ford WSS-M2C947-A, Meets Ford WSS-M2C947-B1.



Drugim olejem silnikowym jest Castrol GTX 5W-30 RN17 opracowany dzięki współpracy bp i Castrol z Renault w Formule 1. Olej przeznaczony jest specjalnie do silników benzynowych i Diesla samochodów Grupy Renault. Olej z normą RN17 może być stosowany w samochodach z silnikami benzynowymi – z doładowaniem i bez, za wyjątkiem modeli Renault Clio R.S. i Megane R.S. oraz samochodów marki Alpine. Norma RN17 pokrywa starsze specyfikacje RN0700 i RN0710. Olej może być stosowany także w jednostkach wysokoprężnych z filtrem DPF wyprodukowanych od połowy 2018 r. oraz w silnikach bez filtra DPF wymagających normy RN0710.



Castrol wprowadził też na rynek środek Engine Shampoo czyszczący wnętrze silnika, tzw. płukankę. Po rozgrzaniu oleju silnik trzeba wyłączyć i dolać 300 ml płukanki. Następnie należy uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym na 10 minut. Szlam rozpuszcza się w mieszaninie oleju silnikowego i płukanki, a następnie zostaje usunięty przy wymianie oleju i filtra oleju. Jak podkreśla producent, środek nie zawiera żadnych rozpuszczalników, dzięki czemu pozbawiony jest ryzyk charakterystycznych dla płukanek rozpuszczalnikowych. Większość płukanek na rynku to produkty na bazie rozpuszczalników, które mogą przyczyniać się do degradacji uszczelnień silnika oraz przemieszczać szlam w formie większych osadów, powodując niedrożność i prowadząc do wycieków oleju. Produkt można stosować w silnikach benzynowych i Diesla, a nawet w motocyklach z mokrym i suchym sprzęgłem i pojazdach użytkowych. Jedna butelka płukanki jest skuteczna w przypadku pojazdów, które wykorzystują od 3 do 6 litrów oleju silnikowego. Zalecane jest jej stosowanie przy co drugiej wymianie oleju, głównie w pojazdach starszych i z dużym przebiegiem. Może być używana również w nowych pojazdach jako środek zapobiegawczy.