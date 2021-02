Bridgestone, ARLANXEO oraz firma Solvay ogłosiły wprowadzenie TECHSYN, nowej technologii w produkcji opon, dzięki której opony mają zyskać większą być bardziej przyjazne dla środowiska.





TECHSYN to połączenie kauczuku syntetycznego z krzemionką, które współdziałają na poziomie molekularnym. Materiały wchodzące w skład TECHSYN zostały opracowane równolegle przez trzy firmy w celu stworzenia platformy technologicznej rozwoju opon. Nowa technologia wydłuża żywotność opon nawet do 30% oraz zmniejsza opór toczenia nawet o 6% w porównaniu z innymi oponami letnimi Bridgestone EMIA, bez pogorszenia innych parametrów, co przekłada się na rzadszą wymianę opon i mniejsze zużycie surowców w perspektywie długoterminowej.

TECHSYN, jest wynikiem partnerstwa pomiędzy liderami branży Bridgestone, ARLANXEO i Solvay. Technologia została zaprojektowana tak, aby zapewnić korzyści dla różnych kategorii opon i pojazdów, a dzięki wyjątkowej możliwości dostosowywania się, jaką oferuje, może być stosowana w połączeniu z innymi technologiami Bridgestone.