Firma ZF wprowadziła system półautomatycznej jazdy coASSIST Level2+ w modelu 2020 Dongfeng Aerolus Yixuan, dostępnym w sprzedaży od końca 2020 r. To pierwsza globalna premiera systemu coASSIST.





System coASSIST oferuje kierowcom korzyści w zakresie komfortu i bezpieczeństwa, spełniając jednocześnie przewidywane protokoły testów Euro NCAP 2025 i zapewniając popularne funkcje na poziomie Level2+. Po wstępnym rozpoczęciu produkcji, w przyszłości system ten wprowadzi również pierwszą premierę radaru średniego zasięgu Gen21 firmy ZF.

ZF jest integratorem całego systemu coASSIST, który został opracowany we współpracy z partnerem Mobileye i zawiera technologię kamer Mobileye EyeQ. Wykorzystuje on również radary krótkiego zasięgu firmy Hella. Połączenie tego zaawansowanego zestawu kamer i czujników radarowych z centralną jednostką sterującą umożliwia realizację takich funkcji, jak adaptacyjny tempomat, rozpoznawanie znaków drogowych, asystent zmiany pasa ruchu, asystent utrzymania pasa ruchu, asystent jazdy po autostradzie i asystent jazdy w korkach.

ZF oferuje pełen zakres systemów na poziomie L2+, w tym:

• ZF coASSIST – przystępne cenowo rozwiązanie Level 2+, które pomaga spełnić wymagania Euro NCAP w zakresie wydajności, dostarczając jednocześnie najbardziej popularne funkcje ADAS Poziomu 2+ wykorzystujące technologię EyeQ firmy Mobileye (Intel Company).

• ZF coDRIVE – rozszerza funkcjonalność wsparcia jazdy w korkach i na autostradzie. Obraz kamery 360° oraz możliwości przetwarzania technologii Mobileye EyeQ umożliwiają automatyczną zmianę pasa ruchu i automatyczne wyprzedzanie.

• ZF coPILOT został zaprojektowany z myślą o zaawansowanej mocy obliczeniowej i skalowalności przetwarzania od poziomu 2+ do poziomu 4. Oferuje takie funkcje, jak obsługa bez użycia nóg i rąk, automatyczna zmiana pasa ruchu i wyprzedzanie, automatyczne parkowanie w garażu i uczenie się trasy.