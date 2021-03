Katalog Textar powiększył się o nowe referencje klocków i tarcz hamulcowych. Z kompletu tych części mogą od teraz skorzystać właściciele: Mercedesów GLA i GLB, Porsche Cayenne, Toyoty Corolli i Volvo XC40.





Marka Textar ponownie jako pierwsza na niezależnym rynku części zamiennych wprowadza swoje produkty do najnowszych modeli samochodów. Informuje o tym hasło „F1rst to market”. Tym razem referencje klocków hamulcowych przeznaczone są do modeli SUV-ów z segmentu premium.

Textar wprowadził też tarcze hamulcowe do wyżej wymienionych modeli samochodów. Dodatkowo uzupełnił ich ofertę do: Volvo XC40 i Toyoty Corolli.

Oznaczenie „PRO” przy numerze katalogowym informuje, że tarcze zostały poddane specjalnemu procesowi powlekania. Z kolei symbol „PRO+” mówi o tym, że do ich wykonania użyto żeliwa wysokowęglowego.

W razie wątpliwości dotyczących doboru referencji Textar do konkretnego modelu samochodu, można skorzystać z katalogu online na stronie www.brakebook.com.