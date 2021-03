Wraz z rozpoczęciem kampanii „Razem tworzymy, wspieramy, dostarczamy” Inter Cars opublikował również nową stronę dla całej akcji.





Inter Cars wraz z rozpoczęciem kampanii „Razem tworzymy, wspieramy, dostarczamy” uruchomił dedykowaną stronę dla całej akcji. Pod adresemwww.wybieramintercars.com.plznaleźć można wszystkie materiały, które polski dystrybutor będzie tworzył na potrzeby całego przedsięwzięcia.

– To, jakie treści będzie można znaleźć na dedykowanej akcji stronie, zależeć będzie od etapu kampanii. Na pewno nie zabraknie materiałów tworzonych wspólnie z dostawcami, klientami, a także całym środowiskiem biznesowym Inter Cars – tłumaczy Joanna Król, Z-ca Dyrektora ds. PR i Komunikacji Międzynarodowej.

– Inter Cars cechuje się wieloma wartościami, które chcemy zakomunikować poprzez konkretną argumentację, co i w jaki sposób robimy dla klientów. Nie tylko mówimy o tym, (w komunikacji marketingowej nazywa się to kierunkiem storytelling), ale także udowadniamy jak to robimy, w jaki sposób wpływamy na realne doświadczenia klientów (storydoing), finalnie, dając klientom realne wsparcie (storygiving). W kolejnych miesiącach chcemy podkreślać, że misją Inter Cars jest wsłuchiwanie się w głos naszych klientów, a ta kampania będzie właśnie odpowiedzią na potrzeby naszego otoczenia. Już teraz zachęcam do aktywnego śledzenia strony, a także pozostałych kanałów komunikacji Inter Cars, które będziemy wykorzystywali w tej kampanii

– podsumowuje Joanna Król.

Kampania „Razem tworzymy, wspieramy, dostarczamy” to najnowsze przedsięwzięcie Inter Cars. Szeroko zakrojone działania wizerunkowe aktywnie kierowane są do całej branży motoryzacyjnej w Polsce.