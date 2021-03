Texa uruchomiła promocję polegającą na obniżeniu o 20% ceny na zakup kabli diagnostycznych do środowiska BIKE (motocykle, skutery, kłady).

Dodatkowo pierwszych 50 osób do zamówień z asortymentu TEXA BIKE otrzyma oryginalny T-SHIRT DUCATI-TEXA. (Promocja dostępna u wybranych dystrybutorów TEXA, trwa od 08.03.2021 do wyczerpania zapasów, maksymalnie do 31.04.2021).

Szczegóły promocji: https://bit.ly/3v8lTkp