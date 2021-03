Efektem współpracy Castrola z Ford Motor Company jest gama opracowanych wspólnie środków smarnych Ford-Castrol MAGNATEC. Linia ta oferuje produkty z technologią DUALOCK, która została stworzona w celu zapewnienia trwałej ochrony silnika przy każdorazowym jego uruchomieniu.

Dostępny wyłącznie w sieci dealerskiej Ford olej silnikowy Ford-Castrol MAGNATEC jest jedynym olejem silnikowym rekomendowanym przez Forda.

Linia Ford-Castrol MAGNATEC, na którą składa się pięć produktów, obejmuje dwa produkty wykorzystujące technologię DUALOCK: 0W-30 D i 5W-20 E. Technologia ta została opracowana, aby chronić silnik przed uszkodzeniami powodowanymi przez częste zatrzymywanie się i ruszanie charakterystyczne dla ruchu miejskiego.

Do 75% zużycia silnika dochodzi podczas rozruchu*, a w związku z rosnącą liczbą samochodów na drodze przeciętny kierowca rusza i zatrzymuje się aż do 18 000 razy rocznie**. Molekuły Castrol DUALOCK przywierają do kluczowych części silnika i łączą się ze sobą, tworząc silną barierę ochronną, która radykalnie zmniejsza zużycie silnika podczas rozruchu oraz zużycie wynikające z częstego zatrzymywania się i ruszania.

Wszystkie środki smarne Castrol MAGNATEC oferowane w Europie zostały certyfikowane jako produkty neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla zgodnie ze specyfikacją BS PAS2060.

Środki smarne Castrol zostały po raz pierwszy dostarczone dla Forda w 1914 r.