Strona internetowa aftermarket.zf.com w nowej odsłonie to platforma służąca do kontaktu ze wszystkimi uczestnikami rynku: od warsztatów samochodowych aż po hurtownie oraz sieć autoryzowanych partnerów serwisowych ZF.

ZF Aftermarket zmodernizowało swój portal internetowy. Część nowych funkcji dostępna jest dla wszystkich odwiedzających stronę – jednak tylko zarejestrowani użytkownicy mogą w pełni wykorzystać zgromadzoną na stronie bazę informacji. Po zarejestrowaniu się na portalu Aftermarket, użytkownicy zdobywają dostęp do spersonalizowanego obszaru dla partnerów, wyposażonego w zintegrowaną platformę komunikacyjną do wymiany fachowej wiedzy, danych i informacji.

Partnerzy konceptu warsztatowego ZF [pro]Tech mogą skorzystać z pełnego dostępu do platformy oraz bezpośredniego wsparcia: mogą przeglądać instrukcje montażu, otrzymywać powiadomienia o kampaniach serwisowych i częściach wycofanych z rynku – wszystkich producentów samochodów, nie tylko produktów ZF. To niezbędne informacje dla niezależnych warsztatów oferujących przeglądy i konserwację zgodną z wytycznymi producenta oraz będącą warunkiem do zachowania gwarancji pojazdu.

W dziale “Informacje techniczne” użytkownik znajdzie wideoinstrukcje montażowe, ciekawe fakty o zmianach w zakresie materiałów produkcji lub modelu danej części, wsparcie techniczne dotyczące montażu i demontażu części, informacje o produkcie (na przykład karty bezpieczeństwa i charakterystyki, rodzaje smarów), fachową pomoc w zakresie diagnostyki pojazdów, wskazówki pomagające uniknąć uszkodzenia części i wiele więcej. Informacje te dostępne są po darmowej rejestracji.

Portal stanowi też wszechstronne narzędzi informacyjne dotyczące wszystkich aspektów pracy warsztatu samochodowego. Pośród nich można znaleźć:

• możliwość rejestracji do programu lojalnościowego ZF [pro]Points,

• możliwość zapisania się do konceptu warsztatowego ZF[pro]Tech i udział w szkoleniach technicznych,

• wyszukiwarkę dystrybutorów części i partnerów serwisowych w okolicy,

• newsletter, blog i inne źródła informacji;

Nowy inteligentny katalog online jest dostępny dla wszystkich użytkowników. Umożliwia łatwe wyszukiwanie po numerze referencyjnym części, rodzaju pojazdu lub numerze VIN. Po zalogowaniu do portalu można pobrać instrukcje montażowe dla wszystkich części zamiennych ZF: Lemförder, Sachs i TRW oraz akcje serwisowe producentów pojazdów. Użytkownik ma dostępne również historie wyszukiwania, zarówno części jak i pojazdów.

Portal dostosowany jest do wymogów wszystkich urządzeń cyfrowych i można korzystać z niego wygodnie zarówno za pomocą komputera, jak i smartfona. W dodatku, każdy użytkownik otrzymuje dostęp do spersonalizowanego panelu klienta dostosowanego do statusu partnerskiego: z informacjami skrojonymi na miarę oraz wyróżnionymi modułami dopasowanymi do indywidualnych potrzeb.