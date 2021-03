T OTAL QUARTZ INEO XTRA EC5 0W-20 to syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do silników najnowszej generacji producentów samochodów klasy premium.

Technologia Eco-Science to ostatnie przełomowe rozwiązanie technologiczne firmy TOTAL Lubrifiants. Jej najnowocześniejsze hiperaktywne cząsteczki zostały zaprojektowane w celu natychmiastowej regeneracji i odtworzenia wyjściowej struktury oleju, czyniąc je odpornymi na degradację fizyczną i chemiczną. Utlenianie oleju jest zminimalizowane a oszczędność paliwa i osiągi silnika są maksymalizowane.

Technologia Eco-Science oferuje długotrwałą ochronę przeciwzużyciową, czystość, a także znaczne oszczędności paliwa. Mniejsze zużycie paliwa przekłada się na mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery a ochrona przeciwzużyciowa na znaczące wydłużanie żywotności silnika.

TOTAL QUARTZ INEO XTRA EC5 0W-20 dedykowany jest do najnowszych generacji silników, spełniających najwyższe normy emisji spalin Euro 6 i 6.2. Olej ten posiada najnowszą specyfikację API: SP (RC), zapewniając ochronę przed LSPI (Low Speed Pre-ignition) – zjawiskiem podobnym do spalania stukowego, które może uszkodzić silnik. Obecnie producenci samochodów opracowują silniki o mniejszej pojemności skokowej, przystosowane do pracy na niższych obrotach, jednak nadal dostarczające dużą moc. Z tego względu silniki są bardziej wysilone a to sprzyja występowaniu zjawiska LSPI.

TOTAL QUARTZ INEO XTRA EC5 0W-20 otrzymał oficjalne aprobaty szeregu konstruktorów samochodowych m.in.: BMW LL-17FE+ (zalecanych w najnowszych silnikach benzynowych marki BMW, MB - 229.71 (zalecany do najnowszych silników benzynowych, wysokoprężnych i hybryd 48V) oraz OPEL OV0401547 (do najnowszych silników benzynowych i wysokoprężnych marki GM – OPEL).