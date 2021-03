Ravenol wprowadził na rynek nowe urządzenie do dynamicznej wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów – ATF Professional Line 3.0.

Głównymi zmianami są funkcja automatycznego wykrywania kierunku przepływu oleju i automatycznego płukania. Po rozpoczęciu procesu urządzenie automatycznie zmienia wydatek oleju, dostosowując się do warunków pracy skrzyni biegów pojazdu w taki sposób, aby wymiana oleju przebiegała efektywnie, bez względu na różnicę ciśnień czy temperatur. Dzięki temu nie ma konieczności sprawdzania ciśnienia ręcznie. Dodatkowo urządzenie kontroluje, czy ilość nowego oleju oraz ilość miejsca w zbiorniku na stary olej jest wystarczająca do przeprowadzenia procesu wymiany.

W zestawie z urządzeniem znajduje się rozszerzony zestaw adapterów do dynamicznej wymiany, w którym znajdują się złącza podstawowe oraz m.in. adaptery do skrzyń DSG, MPS6, Powershift, Aisin Warner, DP0. Maszyna zasilana jest prądem stałym 12–15V.