Nissens Automotive rozszerzył ofertę turbosprężarek o elektrycznie sterowane turbosprężarki z kierownicami spalin o zmiennej geometrii, przeznaczone do popularnych na rynku modeli pojazdów.

W tego typu konstrukcjach jednostka sterująca silnika pojazdu (ECU) oblicza wymagane położenie łopatek kierownicy turbiny dla żądanego obciążenia silnika i przesyła wartość do elektronicznego siłownika turbosprężarki. Elektroniczny siłownik ze zintegrowanym czujnikiem położenia ustawia łopatki kierownicy w żądanym położeniu. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo dokładne, płynne i szybkie sterowanie mechanizmem kierownicy turbosprężarki, a poprzez to szybką reakcję turbosprężarki.

Zalety elektrycznego sterowania turbosprężarki

• szybkie sterowanie, w pełni dopasowane do danych potrzeb silnika

• płynna regulacja położenia łopatek

• brak zależności od układu podciśnienia w pojeździe

• większe możliwości diagnostyczne.

Aktualna oferta turbosprężarek Nissens to 157 turbosprężarek pokrywających ponad 1500 numerów OE. Wszystkie turbosprężarki Nissens są produktami First Fit, co oznacza, że są dostarczane w opakowaniu w komplecie z uszczelkami oraz olejem do pierwszego uruchomienia turbo. Więcej informacji na stronach: www.nissens.com lub www.nissens.com.pl, oraz https://showroom.nissens.com