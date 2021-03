W ramach serii BiTurbo Bosch Professional wprowadził już na rynek, młoty udarowo-obrotowe szlifierki kątowe, pilarki, zagłębiarki oraz ukośnice. Teraz do gamy produktów dołącza klucz udarowy: GDS 18V-1050 H.

Seria elektronarzędzi BITURBO marki Bosch to modele wyposażone w wydajne, bezszczotkowe silniki, które pełnię swojej mocy mogą rozwinąć dzięki akumulatorom ProCore 18V – to właśnie połączenie tych dwóch elementów nazywane jest BITURBO. Dzięki temu połączeniu, profesjonaliści mają możliwość długiej i wydajnej pracy przy ekstremalnych obciążeniach nie musząc przy tym plątać się w przewodach. Należy także pamiętać, że akumulatory serii ProCore są w pełni kompatybilne z całym systemem Bosch Professional 18 V.

Akumulatorowy klucz udarowy posiada solidną obudowę oraz przyjazny dla użytkownika interfejs. Moc wejściowa to 1800 W – wystarczająco mocna do ciężkich zastosowań. Elektronarzędzie posiada trzy ustawienia prędkości. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad prędkością / momentem obrotowym i może je dobierać stosownie do wykonywanej pracy.

Model GDS 18V-1050 H szczególnie sprawdzi się dla profesjonalistów z branży kolejowej, budowlanej, przemysłu ciężkiego, branży motoryzacyjnej, dekarskiej, ciesielskiej czy wśród monterów konstrukcji stalowych.

Produkt jest już dostępny w sprzedaży u partnerów handlowych Bosch Professional.



Dane techniczne GDS 18 V-1050 H:

• Napięcie [V] 18

• Maks. Moment obr. Podczas dokręcania [Nm] 1050

• Maks. Moment obr. Podczas zrywania [Nm] 1700

• Prędkość bez obciążenia [rpm] 0-800/1200/1750

• Współczynnik uderzenia [bpm] 0-1600/2400/2600

• Moment obrotowy [Nm] 0-350/750/1050

• Średnica śruby M10-M24

• Typ uchwytu pierścień ¾’ + otwór

• Waga bez akumulatora [kg] 2.9