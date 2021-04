Grupa Michelin ogłosiła, że do roku 2050 będzie produkować opony w całości wykonane z materiałów odnawialnych, pochodzących z recyklingu, pozyskiwanych biologicznie lub zrównoważonych w inny sposób.

Będzie to możliwe dzięki działowi Badań i Rozwoju Michelin oraz partnerstwom z innowacyjnymi start-upami.

Obecnie prawie 30 proc. komponentów używanych do produkcji ogumienia Michelin jest już wytwarzanych z naturalnych, pochodzących z recyklingu lub w inny sposób zrównoważonych surowców. W swojej deklaracji Grupa Michelin zobowiązuje się, że do 2050 r. będzie produkować opony w 100 proc. zrównoważone. Inspiracją do takiej decyzji była zaprezentowana przez Michelin w 2017 r. opona koncepcyjna VISION – niewymagająca pompowania, wykonana wyłącznie z ekologicznych materiałów, podłączona do internetu i biodegradowalna.

Michelin wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym, co potwierdza udział w konsorcjum European BlackCycle. Projekt ten, koordynowany przez Grupę Michelin i finansowany przez Unię Europejską, skupia 13 partnerów z sektora publicznego i prywatnego, których celem jest zaprojektowanie procesu produkcji nowego ogumienia ze zużytych opon.

W tym roku Grupa Michelin ogłosiła, że wraz z firmą Enviro rozpocznie budowę swojego pierwszego na świecie zakładu recyklingu opon. Firma Ennviro opracowała opatentowaną technologię odzyskiwania ze zużytych opon: sadzy, oleju pirolitycznego, stali, gazu i innych wysokiej jakości materiałów wielokrotnego użytku. Umożliwi to recykling wszystkich materiałów znajdujących się w starych oponach i ich ponowne wykorzystanie w kilku typach procesów produkcyjnych opartych na kauczuku.