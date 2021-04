Firma ELIT Polska wystartowała z projektem platformy szkoleniowej, która oferuje szkolenia techniczne zarówno online, jak też offline na terenie całej Europy.

Właściciel warsztatu samochodowego oraz mechanicy muszą posiadać szeroką wiedzę techniczną. Aby być lepszym od konkurencji i nadążać za zmianami w motoryzacji, powinni być zawsze na bieżąco – nie tylko w kontekście elektromobilności, ale także zmian zachodzących wśród tradycyjnych rozwiązań silnikowych. Jako wiodący europejski dostawca usług szkoleniowych dla rynku motoryzacyjnego, LKQ ACADEMY jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym: nowoczesne kursy online i offline z zakresu najnowszych technologii; zwiększony poziom wiedzy pracowników warsztatu; rozwój firmy a tym samym konkurencyjność na rynku.

Dużym atutem jest zdalny charakter realizacji większości kursów, co ma duże znaczenie w kontekście trwającej pandemii koronawirusa. Szkolenia dotyczą tematów takich, jak: obsługa i serwis klimatyzacji (F-gazy), diagnostyka silników diesla i benzynowych, diagnostyka czujników, układ hamulcowy i jezdny, automatyczne skrzynie biegów, samochody elektryczne, hybrydowe oraz wiele innych, w zależności od potrzeb uczestnika. Każdy kursant może na bieżąco monitorować swoje postępy w wypełnianiu poszczególnych szkoleń. Kursy podzielone są tematycznie oraz pod względem stopnia trudności.

– Park samochodów zmienia się bardzo dynamicznie, nowoczesne technologie spalinowe i samochody elektryczne w najbliższym czasie staną się codziennością w warsztatach. Z tego względu nieodzowne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji serwisantów. LKQ ACADEMY to nie tylko możliwość rezerwacji szkolenia w kalendarzu szkoleń czy uczestniczenia w kursach online. Platforma jest ogniwem łączącym najlepszych dostawców szkoleń technicznych, o tematyce niezbędnej do funkcjonowania nowoczesnego warsztatu naprawy samochodów. W tym kontekście kluczowa dla właścicieli serwisów jest możliwość weryfikowania wiedzy i umiejętności swoich pracowników. LKQ ACADEMY to unikatowe, kompleksowe narzędzie do zarządzania wiedzą w warsztacie – mówi Tomasz Góra, Manager ds. sieci serwisowych i szkoleń ELIT Polska.

Przejdź do platformy: https://lkqacademy.pl