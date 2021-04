Apollo Vredestein, holenderski producent opon, zaprezentował zmodernizowane wersje swoich wysoko wydajnych opon letnich do samochodów klasy premium typu SUV, samochodów o wysokich osiągach i samochodów sportowych.

Opony Ultrac Vorti+ i Ultrac Vorti R+ zostały zoptymalizowane pod kątem większych kół (od 18 do 22 cali) i są wykonane z nowych materiałów, dzięki czemu zapewniają doskonałe osiągi zarówno na mokrych, jak i na suchych nawierzchniach.

Model Ultrac Vorti+ w porównaniu z poprzednikiem, modelem Ultrac Vorti charakteryzuje się sztywniejszą konstrukcją krawędzi i ścianek bocznych oraz zwiększoną o 13% powierzchnią stopki. Wprowadzono nowe mieszanki bieżnika stworzone z myślą o zapewnieniu wysokiej przyczepności i skróceniu drogi hamowania zarówno na mokrej, jak i suchej nawierzchni. Zmiany te zapewniają większą precyzję i lepszy czas reakcji podczas pokonywania zakrętów oraz zwiększone o 5% właściwości jezdne na nawierzchniach suchych.

Model Ultrac Vorti R+ oferuje jeszcze wyższy poziom kontroli, zwłaszcza przy większych prędkościach i podczas pokonywania ostrzejszych zakrętów. Bezpośrednie i przewidywalne reakcje układu kierowniczego oraz doskonałe właściwości jezdne osiągnięte zostały dzięki znacznemu zwiększeniu punktu szczytowego, usztywnieniu konstrukcji ścianki bocznej i zwiększeniu stabilności części środkowej. Ponadto stworzona z myślą o najwyższych osiągach mieszanka bieżnika zawiera starannie wyważone połączenie polimerów i żywic, dzięki czemu zapewnia lepszą przyczepność oraz lepszą kontrolę podczas hamowania i szybkich zmian kierunku jazdy.

Opony z nowej serii Vorti+ dostępne są w rozmiarach od 18 do 22 cali, natomiast opony Vorti R+ – w rozmiarach od 19 do 21 cali. Niektóre z dostępnych rozmiarów zostały zoptymalizowane pod kątem tylnej osi, a ich opasanie ustawione jest pod większym kątem, co zapewnia jeszcze większą stabilność. Wszystkie wersje wyposażone są w rowki centralne pozwalające na skuteczne odprowadzanie wody na mokrej nawierzchni, co skutkuje doskonałymi właściwościami jezdnymi i optymalną ochroną przed aquaplaningiem.