Castrol ON, nowa marka zaawansowanych płynów do pojazdów elektrycznych, obejmuje e-oleje przekładniowe, e-płyny chłodzące i e-smary.

Zaawansowane e-oleje przekładniowe pomagają wydłużyć cykl eksploatacji układu napędowego i umożliwiają pojazdom elektrycznym dłuższą jazdę na jednym ładowaniu. E-płyny chłodzące pomagają schładzać akumulatory, nawet w ekstremalnych warunkach, umożliwiając tolerancję ultraszybkiego ładowania (>150 kW), podczas gdy e-smary zapewniają wydajniejszą pracę układu poprzez minimalizację skoków temperatury, jednocześnie zwiększając trwałość podzespołów i obniżając ich wagę.

E-płyny Castrol ON pomagają producentom samochodów w spełnieniu trzech kluczowych warunków upowszechnienia pojazdów elektrycznych, które opisano w badaniu o nazwie Przyspieszenie popularyzacji samochodów elektrycznych opracowanym przez firmę Castrol. Te warunki to czas ładowania wynoszący do 31 minut, zasięg minimum 469 kilometrów i cena do 36 000 USD.

Oprócz zaawansowanej linii e-płynów do fabrycznego napełnienia firma Castrol opracowała specjalny olej dla warsztatów – e-olej przekładniowy Castrol ON E1 – wprowadzany przez serwisy BYD w Chinach w 2021 roku.

E-płyn chłodzący Castrol ON pomaga kontrolować temperaturę, schładza akumulator i zapewnia jego stabilność termiczną nawet w ekstremalnych warunkach. Umożliwia to ultraszybkie ładowanie i wydłuża żywotność akumulatora.

E-oleje przekładniowe Castrol ON zapewniają lepszą ochronę układu napędowego, poprawiając jego wydajność oraz zwiększając zasięg pojazdów elektrycznych przy jednoczesnym wydłużeniu cyklu życia układu.

E-smary Castrol ON odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu optymalnej wydajności i wydłużaniu żywotności podzespołów.