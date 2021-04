Z nadejściem wiosny rozpoczyna się uciążliwy okres dla alergików. Marka Philips proponuje rozwiązanie mogące poprawić ich samopoczucie podczas podróży samochodem.

Podstawowym elementem podnoszącym komfort jazdy samochodem jest układ wentylacji, dziś najczęściej rozbudowy o klimatyzację. Zasysane z otoczenia powietrze musi jednak zostać oczyszczone. Przeznaczony do tego filtr kabinowy odznacza się bardzo wysoką skutecznością. Poszczególne warstwy są w stanie wyłapać najdrobniejsze cząsteczki, jednak nie jest to w stu procentach efektywne rozwiązanie.

– Każde otwarcie drzwi, okna czy klapy bagażnika powoduje obieg powietrza poza obszarem działania filtra kabinowego. Wiele zanieczyszczeń wnosimy także na odzieży czy butach. W okresie wiosennym dochodzą do tego pyłki kwitnących roślin, które u wielu osób wywołują uczulenie. Katar, kaszel, łzawienie oczu czy ból głowy negatywnie przekładają się na samopoczucie. Rozdrażnienie i brak koncentracji, bez względu czy u kierowcy czy pasażera, może mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa na drodze – mówi Wioletta Pasionek, Marketing Manager Central Europe z Lumileds Poland, producenta i dystrybutora oświetlenia samochodowego marki Philips.

W rozwiązaniu tej sytuacji mogą pomóc oczyszczacze powietrza, które jak każda nowinka techniczna coraz częściej montowane są w modelach marek premium. Jednak z proponowanego przez markę Philips rozwiązania mogą skorzystać posiadacze dowolnego pojazdu wyposażonego w standardowe gniazdo zasilania 12V.

Philips Go Pure GP5212 to uniwersalne urządzenie pokładowe przeznaczone do oczyszczania powietrza w kabinie samochodu. Jego praktyczną zaletą jest możliwość umieszczenia w dowolnym miejscu. Pomaga w tym czterometrowy przewód oraz praktyczny zestaw akcesoriów montażowych. Podłączenie do gniazda 12V pozwala na rozpoczęcie (do wyboru dwa tryby) pracy od chwili uruchomienia silnika. Potwierdzona w niezależnych testach wydajność wynosi nawet 16 m3 na godzinę (dotyczy zanieczyszczeń PM 2,5).

Oczyszczacz powietrza Philips GoPure GP5212 dostępny jest na polskim rynku od jesieni ubiegłego roku. Jego właściwości zostały ocenione przez grupę polskich influencerów - ich opinie w postaci filmików można znaleźć na stronie: https://lightingacademy.eu