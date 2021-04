Jedna z nowości na nadchodzące lato to MICHELIN e.Primacy – innowacyjna i oszczędna opona do aut spalinowych, hybrydowych i elektrycznych. Inna nowość to MICHELIN Pilot Sport EV – pierwsza opona do elektrycznych samochodów sportowych.

Michelin oferuje też nowe rozmiary wielokrotnie nagradzanej MICHELIN Primacy 4 oraz opon całorocznych MICHELIN CrossClimate+ do aut osobowych i SUV. Na rynek trafią też nowe rozmiary opon do aut o najwyższych osiągach, takich jak MICHELIN PILOT SPORT 4 S, MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R, MICHELIN Pilot Sport 4.

MICHELIN e.Primacy to ogumienie o najniższych oporach toczenia w swojej kategorii. Opona ma klasę A efektywności energetycznej i klasę B przyczepności na mokrej nawierzchni. To jeden z najlepszych wyników na rynku, zważywszy, że opony klasy A oporów toczenia i klasy A lub B przyczepności na mokrej nawierzchni stanowią mniej niż 1% opon dostępnych na rynku. Niskie opory toczenia przekładają się na zmniejszenie zużycia paliwa w autach spalinowych i poprawiają zasięg samochodów elektrycznych.

Niski opór toczenia MICHELIN e.Primacy zmniejsza zużycie paliwa o ok. 0,21 l/100 km co przynosi oszczędność ok. 80 euro w okresie eksploatacji opony.

MICHELIN e.Primacy jest dostępna w sprzedaży od marca br. w 56 rozmiarach od 15” do 20”.

W kwietniu na rynek trafi opona MICHELIN Pilot Sport EV zaprojektowana z myślą o właścicielach elektrycznych samochodów sportowych. Opona będzie dostępna w 16 rozmiarach pasujących do felg o średnicy od 18’’ do 22”. Na wyposażenie oryginalne przygotowano 11 rozmiarów, a na rynek wymiany pięć rozmiarów.

Michelin jest obecnie jedynym producentem ogumienia, który działa na rynku oryginalnego wyposażenia i wymiany do sportowych samochodów elektrycznych.

W oponie MICHELIN Pilot Sport EV zastosowano technologię ElectricGrip Compound, w której centralna część bieżnika jest wykonana z twardej mieszanki zapewniającej przyczepność niezbędną do pokonania wysokiego momentu obrotowego elektrycznych samochodów sportowych.

Michelin planuje do 2024 r. ośmiokrotnie zwiększyć sprzedaż na szybko rozwijającym się rynku opon do aut z napędem elektrycznym.

Gama opon całorocznych MICHELIN CrossClimate+ dostępna jest w wersji do aut osobowych oraz segmentu SUV. Kierowcy samochodów osobowych mogą wybierać MICHELIN CrossClimate+ w 78 rozmiarach od 14” do 19”, zaś właściciele SUV-ów – wśród 41 rozmiarów od 16” do 20”. Opony z całorocznej gamy MCHELIN CrossClimate zaprojektowano tak, by zapewniały bezpieczeństwo niezależnie od warunków pogodowych. Opony MICHELIN CrossClimate SUV produkowane są z myślą o kierowcach najpopularniejszych modeli, takich jak chociażby Ford Kuga, Volkswagen Tiguan, Toyota Rav 4, Jeep Cherokee, Mitsubishi Outlander czy Nissan Qashqai.

Gama MICHELIN CrossClimate tworzy innowacyjną kategorię opon łączącą technologie ogumienia zimowego i letniego, które dostosowują swoje właściwości do panujących warunków pogodowych dzięki zastosowaniu nowatorskiej konstrukcji bieżnika i wykorzystaniu inteligentnych elastomerów.

Od wiosny na rynku pojawi się 19 nowych rozmiarów MICHELIN Primacy 4, co oznacza, że kierowcy będą mieli do wyboru 112 modeli w rozmiarach od 15” do 20”.

MICHELIN Primacy 4 zaprojektowano tak, by zapewniała długotrwałe bezpieczeństwo, czego dowodzą osiągi w zakresie hamowania na mokrej nawierzchni od pierwszego do ostatniego kilometra dzięki technologiom EverGrip. Technologia ta polega na tym, że rowki bieżnika MICHELIN Primacy 4 są w przekroju bardziej prostokątne od tradycyjnych o stożkowatym kształcie. Dzięki temu przestrzeń do odprowadzania wody zwiększa się o 22 proc., co nawet przy bieżniku o dopuszczalnej prawem głębokości 1,6 mm podnosi jej odporność na aquaplaning.

Doskonałe wyniki hamowania na mokrej nawierzchni udało się osiągnąć także dzięki wykorzystaniu w mieszance gumowej elastomerów najnowszej generacji. W MICHELIN Primacy 4 ułatwiono także odczyt poziomu zużycia bieżnika, ponieważ oprócz tradycyjnych wskaźników na barkach zastosowano dodatkowe oznaczenia na dnie rowków. Dzięki nim kierowcy mogą łatwo określić poziom zużycia ogumienia.

MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R to opona typu semi-slick stworzona z myślą o doświadczonych kierowcach lubiących sportową jazdę lub profesjonalnie rywalizujących na torach wyścigowych, zoptymalizowaną pod kątem użytkowania na suchej nawierzchni. Opona MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R (symbol R to skrót od angielskiego słowa racing) została stworzona z myślą o profesjonalnej jeździe po torze wyścigowym, ale jest też homologowana do poruszania się po drogach publicznych.

Opona jest homologowana przez Porsche, Ferrari, Mercedesa AMG i Corvette. Zastosowane technologie zapewniają optymalne prowadzenie i precyzję kierowania, które przekładają się na krótszy czas pokonywanego okrążenia. Dla zapewnienia najlepszej sterowności na torze i drodze Michelin zaleca montaż kompletu 4 opon MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R.

MICHELIN Pilot Sport 4 SUV to innowacyjna opona sportowa do SUV-ów o wysokich osiągach, która będzie dostępna od wiosny w 16 nowych rozmiarach. Oznacza to że użytkownicy będą mieć do wyboru 82 modele tej opony w rozmiarze od 17” do 23”. Celem konstruktorów Michelin było stworzenie opony sportowej do pojazdów SUV, a nie opony SUV o sportowym charakterze. W efekcie powstała MICHELIN Pilot Sport 4 SUV do pojazdów o wyższym środku ciężkości i większej masie niż typowy samochód sportowy, która poradzi sobie z większymi siłami odśrodkowymi i poprzecznymi. MICHELIN Pilot Sport 4 SUV może być stosowana w różnych typach aut: 4x4, kompaktowych, średnich, premium i sportowych. Posiada homologację m.in. do Volvo, Jaguara, Mercedesa, Porsche i Land Rovera. Opona zapewnia wyjątkową przyczepność i bezpieczeństwo oraz jest ogumieniem nr 1 w zakresie hamowania na mokrej nawierzchni nawet przy dopuszczalnym prawem poziomie zużycia ogumienia. MICHELIN Pilot Sport 4 SUV to także opona nr 1 w zakresie hamowania na suchej nawierzchni. Cechuje ją doskonała trwałość i wytrzymałość dzięki sztywnym klockom bieżnika oraz dwuwarstwowej osnowie o dużej gęstości, która zmniejsza elastyczność opony.