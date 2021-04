Brabham Automotive, wprowadzając Brabham BT62R, drogową wersję niesamowicie szybkiego BT62, wybrał opony Goodyear.

Zaufanie Brabham Automotive do Goodyeara wynika nie tylko ze zwycięstwa w wyścigu w listopadzie 2019 r., ale także z kilkudziesięcioletniej współpracy w ramach Formuły 1. Sir Jack Brabham zdobył słynne mistrzostwo świata Formuły 1 w 1966 r., jadąc skonstruowanym przez siebie samochodem Brabham-Repco na oponach Goodyear.

Dostarczenie opon, które mogłyby sprostać wymaganiom pojazdów wyścigowych takich jak BT62R, to nie lada wyczyn, zwłaszcza gdy chcemy, by były one dopuszczone do ruchu drogowego, ale Goodyear był na to gotowy. Eagle F1 SuperSport RS, najlepsza opona klasy Ultra Ultra High Performance (UUHP) amerykańskiego producenta, spełniała wszystkie kryteria. Goodyear testował tę oponę najpierw na autostradach i otwartych drogach, a następnie na torach, w tym intensywnie na Pętli Północnej Nürburgringu. Dzięki tym rygorystycznym, trwającym prawie dwa lata testom, opona sprostała potrzebom Brabham Automotive.

W jaki sposób Eagle F1 SuperSport RS udaje się spełnić wymagania dotyczące osiągów? W oponie zastosowano najnowocześniejsze połączenie sprawdzonych w wyścigach mieszanek gumowych, z różnymi mieszankami na zewnątrz i wewnątrz. Zastosowano same mieszanki Race Pro, więc trudno sobie wyobrazić oponę o większej przyczepności.

Połączenie wymagań toru wyścigowego z tymi stawianymi pojazdom dopuszczonym do ruchu drogowego jest niezwykle trudne do uzyskania. Na drodze opona musi spełniać surowe wymagania dotyczące przyczepności na mokrej nawierzchni, hałasu, oporów toczenia i innych parametrów. Stabilność przy dużych prędkościach została również zwiększona dzięki technologii Powerline Cover, która chroni bieżnik przed deformacją przy dużych prędkościach.