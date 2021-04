Nowa Toyota Mirai drugiej generacji, pojazd napędzany wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCEV), wykorzystuje amortyzatory KYB jako oryginalne wyposażenie.





Pierwsza generacja Mirai została wprowadzona do sprzedaży w 2014 roku. FCEV są pojazdami napędzanymi wodorem i stanowią najlepsze rozwiązanie pod względem ekologicznym, ponieważ oferują duży zasięg (do 502 km w przypadku Mirai) i krótki czas tankowania przy zerowej emisji. Mirai to japońskie słowo określające przyszłość. Toyota rozpoczęła rozwój ogniw paliwowych w Japonii już na początku lat 90-tych XX wieku i opracowała serię takich pojazdów, poddając je testom drogowym na dystansie ponad 1 600 000 km.

Aby uzyskać lepsze prowadzenie pojazdu, odpowiednią stabilizację podczas pokonywania zakrętów oraz wysoki poziom komfortu i bezpieczeństwa w trakcie jazdy, zastosowano nowy układ zawieszenia. Mirai posiada zawieszenie wielowahaczowe z przodu od góry oraz na dole w osi tylnej. Zwiększono również jego sztywność z przodu i z tyłu, aby przeciwdziałać nadmiernym przechyłom bocznym nadwozia. Odpowiednie zestrojenie zawieszenia poprawia stabilność i daje dużą satysfakcję z jazdy. Pojazd jest wyposażony w nowe amortyzatory KYB w osi przedniej i tylnej, które zapewniają doskonałe właściwości jezdne oraz wyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa przy każdej nawet najmniejszej reakcji na ruch kierownicy.

– Mając na uwadze fakt, że UE ma wprowadzić 30 milionów samochodów bezemisyjnych do 2030 r. i neutralności klimatycznej do 2050 r., KYB zobowiązuje się współpracować z producentami pojazdów, aby zapewnić światowej klasy zawieszenia dla ich ekologicznych projektów – podsumował Jordan Day, menedżer ds. Marketingu KYB Europe.