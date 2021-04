Shell wprowadza do oferty płyny chłodzące Shell Coolant. Produkty zostały opracowane tak, by spełniać wysokie wymagania dotyczące wydajności nowoczesnych silników samochodów osobowych i ciężarowych.

Shell stworzył gamę wysokiej jakości płynów chłodniczych do każdego rodzaju pojazdów – od samochodów osobowych, po maszyny górnicze. Produkty Shell Coolant wykorzystują technologię dodatków organicznych (OAT), która oferuje doskonałą ochronę elementów układu chłodzenia zawierających aluminium, żelazo, stal, miedź, mosiądz i inne metale. Ponadto pomaga wydłużyć żywotność pompy wody, zapobiegając wżerom powodowanym kawitacją oraz erozją. Ochrona antykorozyjna jest zapewniona tylko w miejscach, w których jest potrzebna, a inhibitorów korozji ubywa znacznie wolniej niż w przypadku konwencjonalnych płynów chłodniczych. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatków uzupełniających oraz ogranicza potrzebę przeprowadzania kosztownych prac serwisowych.

W ramach linii Shell Coolant w ofercie dostępne są płyny do chłodnic z serii:

• Shell Coolant Longlife (OAT) – wyróżnia się lepszą stabilnością w wysokich temperaturach, wysoką ochroną aluminium i cyny. Zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła oraz zabezpiecza przed kawitacją. Jest kompatybilny z elastomerami oraz tworzywami sztucznymi stosowanymi w chłodnicach samochodowych. Zapobiega odkładaniu się szlamu, kamienia i osadów.

• Shell Coolant Extra (HOAT) – nie zawiera fosforanów. Jest odpowiedni do nowoczesnych silników benzynowych, Diesla oraz zasilanych gazem ziemnym, zwłaszcza tych wykonanych z aluminium. Tworzy mocną warstwę ochronną, która zabezpiecza wymienniki ciepła przed uszkodzeniami.

Wszystkie płyny do chłodnic Shell Coolant, zachowują swoje właściwości przez pięć lat lub 250 000 km w przypadku pojazdów osobowych. Ponadto spełniają lub przekraczają wymagania norm branżowych i specyfikacji producentów wyposażenia (OEM). W sprzedaży dostępne są w postaci produktów gotowych do użycia oraz koncentratów w opakowaniach o pojemności 1, 4, 20, 209 litrów.