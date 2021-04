Castrol wprowadził na wybrane rynki nowy, zaawansowany płyn chłodzący dopuszczony do „bezpośredniego” kontaktu z ogniwami akumulatora pojazdów elektrycznych, który umożliwi szybsze ładowanie pojazdów kolejnych generacji, zapewniając wydajność, ochronę komponentów i zrównoważony rozwój.

Zastosowanie płynu chłodzącego do pojazdów elektrycznych Castrol ON umożliwia szybsze ładowanie akumulatorów pojazdów elektrycznych. W niezależnym badaniu modelowym o tych samych zmiennych płyn chłodzący do pojazdów elektrycznych Castrol ON pozwolił uzyskać o 41% szybsze ładowanie w porównaniu z istniejącymi płynami na bazie wody i glikolu. Ponadto w trakcie rozładowywania ogniwa zachowuje optymalną temperaturę pracy, maksymalizując wydajność i osiągi. W niezależnych testach podczas rozładowywania płyn chłodzący do pojazdów elektrycznych Castrol ON umożliwił obniżenie temperatury szczytowej ogniw o 28OC w porównaniu do testowego płynu chłodzącego na bazie wody/glikolu oraz o 11OC w porównaniu z dostępną aktualnie cieczą dielektryczną.

Nowy płyn chłodzący do pojazdów elektrycznych Castrol ON umożliwia oprócz tego lepsze radzenie sobie z potencjalnymi problemami technicznymi w obrębie modułu akumulatora. Na przykład przeładowanie lub zwarcie w układzie napędowym pojazdów elektrycznych może prowadzić do „autopowielania termicznego”, w przypadku gdy wysokie temperatury powodują nieodwracalne uszkodzenie poszczególnych ogniw akumulatorów. Autopowielanie termiczne może także skutkować rozprzestrzenieniem się ciepła, w sytuacji gdy ciepło z uszkodzonej celi jest przenoszone poprzez konwekcję i przewodzenie do sąsiadujących ogniw. Proces ten może ostatecznie doprowadzić do poważnej awarii całego modułu akumulatora. Przy zastosowaniu płynu chłodzącego do pojazdów elektrycznych Castrol ON skoki temperatury w poszczególnych komórkach są mniejsze, a w razie ich występowania można je zniwelować u źródła — w przeciwieństwie do płynów chłodzących stosowanych w systemach chłodzonych pośrednio.

Płyn chłodzący Castrol ON stanowi część asortymentu produktów Castrol ON, który obejmuje oleje przekładniowe oraz smary do pojazdów elektrycznych Castrol ON.