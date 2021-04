BMW iX3, pierwszy w pełni elektryczny SUV niemieckiego producenta, będzie opcjonalnie wyposażony w bezstopniowe zawieszenie półaktywne z zaworem zewnętrznym (CVSAe) firmy Tenneco.





Nowy SUV, pierwszy z 13 samochodów elektrycznych BMW nowej generacji, które zostaną wprowadzone na rynek do 2023 roku, zostanie wprowadzony na rynek w Europie i Chinach jeszcze w tym roku. iX3 pozwala właścicielom cieszyć się jazdą praktycznie w każdych warunkach. Zawieszenie CVSAe, należące do grupy produktów inteligentnego zawieszenie – Monroe Intelligent Suspension, wyczuwa i dostosowuje się do zmieniających się warunków drogowych i jazdy za pomocą czterech elektronicznie sterowanych amortyzatorów. Elektroniczna jednostka sterująca (ECU) przetwarza różne sygnały wejściowe z czujników i steruje zaworem elektronicznym w każdym amortyzatorze. Kierowca może wybrać preferowany tryb jazdy – komfortowy lub sportowy, aby uzyskać pożądane prowadzenie i właściwości jezdne. System ten jest obecnie stosowany w ponad 40 popularnych modelach pojazdów.

