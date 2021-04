Lena Lighting wprowadzana na rynek nową rodzinę bezprzewodowych lamp warsztatowych Magnum Battery LED XS, M oraz L, w których źródłem światła są diody LED.

Lampy posiadają włącznik z czterostopniową regulacją strumienia świetlnego, który wynosi od 200 lm do 9250 lm. Lampy są zasilane z akumulatorów Bosch 18V Professional System. Jest to interesująca oferta dla warsztatów, które pracują już akumulatorowymi narzędziami marki Bosch i posiadają na stanie akumulatory Bosch pracujące w systemie 18V Professional. W zależności od pojemności baterii, modelu lampy i ustawionego strumienia świetlnego czas pracy bez ładowania wynosi od 1 do aż 37,5 godz.

Gama produktów Lena Lighting dostępna jest przez sieć profesjonalnych hurtowni motoryzacyjnych.