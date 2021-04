Firma PZL Sędziszów wprowadza kolejne referencje do linii produktowej PZL FOR TRUCK – specjalnych filtrów powietrza przeznaczonych do samochodów ciężarowych.



W filtrach powietrza stosuje się materiały o ściśle określonej przepustowości powietrza, skuteczności i rodzaju impregnacji. Specjalnie dobrane mieszaniny włókien celulozowych są impregnowane żywicami fenolowymi lub epoksydowymi. W celu zwiększenia skuteczności, często stosuje się dodatek włókien syntetycznych. Obecnie w filtrach PZL Sędziszów standardem jest stosowanie papierów filtracyjnych samogasnących tzw. FR (flame retardant). Jest to specjalny papier, który przestaje się palić po odizolowaniu od źródła ognia. Dzięki temu zwiększa bezpieczeństwo jazdy i w razie wypadku, zapobiega np. przeniesieniu ognia na osprzęt silnika. Papier używany w PZL Sędziszów do produkcji filtrów powietrza PZL FOR TRUCK jest dodatkowo utwardzany termicznie. Dzięki temu uzyskuje on lepszą odporność na działanie wilgoci. Splisowany wkład filtracyjny ma również głębokie przetłoczenia poprzeczne, natomiast na zewnątrz jest owinięty nitką kleju, co zapewnia większą stabilność plis.

Filtry powietrza z linii PZL FOR TRUCK testowane są także pod kątem skuteczności i chłonności. Producent stosuje tzw. metodę wagową w warunkach zbliżonych do rzeczywistej pracy silnika. Skuteczność filtra wskazuje, jaki procent zanieczyszczeń jest on w stanie zatrzymać, natomiast chłonność określa, ile zanieczyszczeń filtr może przyjąć przed koniecznością jego oczyszczenia lub wymiany. Zgodnie z procedurami pomiaru, filtr powietrza montuje się w obudowie i umieszcza na wadze, by dokonać pomiaru łącznej masy. W kolejnym etapie filtr montowany jest na stanowisku badawczym, gdzie za pomocą wentylatora dozowany jest pył o takich samych parametrach, jak ten przedostający się w warunkach jazdy samochodem.