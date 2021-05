W ofercie firmy OSRAM pojawiły się zamienniki LED do świateł mijania i drogowych w samochodach ciężarowych i innych pojazdach z instalacją elektryczną 24 V. Seria o nazwie LEDriving HLT obejmuje trzy produkty.

Lampy LEDriving HLT stanowią zamiennik standardowych żarówek halogenowych 24 V do świateł drogowych i mijania – H1, H4 oraz H7. Dzięki wykorzystaniu wydajnych diod i nowoczesnej konstrukcji w porównaniu ze standardowymi żarówkami retrofity te wytwarzają jaśniejsze światło, co pozwala widzieć dalej i szybciej reagować na znaki, przeszkody i zagrożenia na drodze. Dzięki jednorodnej dystrybucji światła zredukowano efekt olśnienia, a dopracowana konstrukcja z zewnętrznym sterownikiem to większa wydajność i wytrzymałość. Chłodno biała barwa światła 6000 K zapewnia światło o wysokim kontraście co sprawia, że nocna jazda jest mniej męcząca, oświetlane znaki bardziej czytelne, a oświetlane przedmioty lepiej widoczne.

Dzięki zastosowaniu technologii LED retrofity zużywają mniej energii niż żarówki i mają dłuższą trwałość, a to z kolei pozwala na oszczędność czasu i rzadsze wizyty w serwisie. Produkty nowej serii będą pasować do większości reflektorów, a ich montaż jest niezwykle prosty. Co więcej – nie ma obaw o zakłócanie pracy odbiorników radiowych. Dodatkowo, użycie retrofitu z dedykowanym adapterem LEDriving Canbus Control Unit pozwala uniknąć komunikatów o błędach, zgłaszanych przez komputer pokładowy.

Wszystkie produkty LEDriving, także HLT, są objęte jednakową, trzyletnią gwarancją producenta. Jak w przypadku innych retrofitów OSRAM, także te dedykowane do samochodów ciężarowych mają opakowania, które umożliwiają sprawdzenie, czy lampa pasuje do konkretnego modelu pojazdu. Na opakowaniu jest także informacja o braku homologacji ECE, będąca przypomnieniem, że retrofitów LED wciąż nie można stosować w oświetleniu zewnętrznym pojazdów, które poruszają się po drogach publicznych. Nie ma natomiast przeszkód, by korzystać z ich licznych zalet jeździe off-road.