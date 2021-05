Firma Elring oferuje dwa środki do zabezpieczenia śrub: El-Loc 43 oraz El-Loc 70.





El-Loc 43 średni jest odpowiedni do średnic gwintów do rozmiaru M 36 i można go demontować przy zastosowaniu powszechnie stosowanych narzędzi. Natomiast El-Loc 70 mocny jest przeznaczony do gwintów do rozmiaru M 20. Ze względu na wyższy moment zrywający, w przypadku El-Loc 70 zaleca się mocno podgrzać połączenie śrubowe przed demontażem. W temperaturze powyżej 200°C środek do zabezpieczenia śrub ma konsystencję pasty. Zakres temperatury podczas eksploatacji wynosi dla obu produktów od -55°C do +180°C. Oba utrwalają się po około 10 minutach, czas uzyskania wytrzymałości funkcjonalnej wynosi około 3–6 godzin, a ostateczną wytrzymałość uzyskują po 12–24 godzinach. Szeroki zakres temperatury jest uzależniony od danego zestawienia materiałów oraz temperatury otoczenia. Oba produkty są odporne na działania olejów mineralnych, olejów syntetycznych, paliw, czynników chłodzących i innych mediów.

Produkty są dostępne w dwóch pojemnościach: 10 ml i 50 ml.

Przykłady zastosowania:

silnik:

● połączenie śrubowe koła zamachowego

● połączenie śrubowe koła pasowego wału korbowego

● połączenie śrubowe wspornika wałka rozrządu

samochód:

● zawiasy drzwiowe

● zwrotnica

● zaciski hamulcowe

inne:

● kierownica rowerowa

● motocykl – pokrywa sprzęgła/alternatora