Firma Champion wprowadziła na rynek technologię filtracji premium, która neutralizuje ponad 99% zarazków i bakterii.

Nowe filtry kabinowe Champion BacterStop są dostępne u wiodących dostawców części samochodowych i w warsztatach.

W zależności od tego ile jeździmy autem, filtr kabinowy może wymagać wymiany raz do roku lub – co bardziej prawdopodobne – co 20 000 do 24 000 kilometrów. Należy sprawdzać filtr przynajmniej raz na sześć miesiąc.