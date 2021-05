Firma Axes System, producent uniwersalnych testerów diagnostycznych, poszerzyła zakres swojej działalności i wydała książkę pt. „Diagnozowanie i naprawa elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych" autorstwa Piotra Wróblewskiego.

W publikacji omówiono metodykę pomiarów elektrycznych i elektronicznych, analizę schematów elektrycznych, przedstawiono wybrane podzespoły pojazdu, jak np. układ rozruchowy czy zapłonowy, oraz diagnozowanie czujników i nastawników.

Książka to połączenie podręcznika dla uczniów szkół zawodowych z opisem diagnozowania i wymiany wybranych podzespołów pojazdu. Imponującą liczbę 1085 stron zapewne można by skrócić, pomijając chociażby budowę i zasadę działania akumulatora kwasowo-ołowiowego czy rozdział o naprawie i regeneracji rozruszników.

Znalezienie nietypowej usterki we współczesnych samochodach staje się coraz trudniejsze i wymaga dobrej znajomości budowy i zasady działania podzespołów pojazdu. Producent testerów diagnostycznych zapewne zdał sobie z tego sprawę, a wydana książka jest interesującą pozycją na krajowym rynku wydawniczym.

Ryszard Polit