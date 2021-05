Lumileds wprowadza nowy proces weryfikacji, aby chronić kierowców przed kupowaniem podrobionych żarówek samochodowych marki Philips.

Prosta dwuetapowa kontrola zapewnia natychmiastowe wyniki i ma na celu zwalczanie coraz większego zagrożenia związanego z wyglądającymi autentycznie podróbkami, które nie spełniają norm, są zawodne i mogą być niebezpieczne.

Sprawdzenie oryginalności żarówki halogenowej, retrofit LED lub ksenonowej marki Philips jest możliwe teraz w dwóch prostych krokach. Pierwszy z nich polega na zeskanowaniu za pomocą smartfona kodu QR umieszczonego z boku lub z tyłu opakowania. Spowoduje to połączenie ze stroną Philips do sprawdzania autentyczności (www.original.philips.com). Drugi krok wymaga sfotografowania przedniej części opakowania aparatem w smartfonie, co pozwoli stronie w ciągu kilku sekund stwierdzić, czy żarówka jest oryginalnym produktem Philips.

Sprawdzanie autentyczności działa w całym regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, a dalsze szczegóły są podane na stronie:www.philips.com/authenticity-check.