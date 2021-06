Okazuje się, że kuny interesują się nie tylko autami z napędem konwencjonalnym, lecz również z elektrycznym. Jak podaje firma STOP&GO, producent urządzeń do odstraszania kun, w autach elektrycznych łupem gryzoni padają wnęki kół i elementy zawieszenia.

W miejscach tych łatwo dostępne są przewody do transmisji danych i przewody wysokiego napięcia. Nadgryzienie przewodów wysokiego napięcia przez kunę to kosztowne doświadczenie dla właściciela samochodu. Z reguły, ze względu na kryteria bezpieczeństwa konieczna jest wymiana całej wiązki przewodów. Ponadto tego typu naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez specjalnie przeszkolonych specjalistów, co zwiększa koszty. Długofalowe badania wykazały, że większość szkód spowodowanych pogryzieniem przez kuny dotyczyła układu chłodzenia i czujników pojazdu, a następnie przewodów niskiego napięcia, przewodów zapłonowych i materiałów izolacyjnych. W autach klasycznych i elektrycznych szczególnie kosztownym zdarzeniem są uszkodzenia układu chłodzenia, uszkodzenia którego powodują przegrzanie akumulatora wysokonapięciowego.



System do odstraszania kun 8 PLUS-MINUS SKT firmy STOP&GO jest skuteczny w autach klasycznych i elektrycznych. Przewody i sześć podwójnych płytek kontaktowych można wygodnie przełożyć w komorze silnika, idealnie lokując głośnik piezoelektryczny do ochrony ultradźwiękami. 8 PLUS-MINUS SKT to sterowany czujnikiem odstraszacz z wysokim napięciem, działa nawet przez 18 miesięcy, w pełni niezależnie od zasilania w pojeździe. System zasilany dwiema bateriami guzikowymi 3 V jest łatwy w montażu, ponieważ nie ma konieczności podłączania go do układu elektrycznego samochodu. Impuls elektryczny, generowany przy użyciu wysokiego napięcia na zasadzie ogrodzenia elektrycznego, skutecznie zapobiega zbliżaniu się zwierząt, nie wyrządzając im szkody. Ponadto odstraszacz ten spełnia kryteria wodo- i pyłoszczelności według normy IP65, oferuje możliwość współpracy z magistralą danych CAN i jest opatrzony 48-miesięczną gwarancją.



Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: www.stop-go.de/en.