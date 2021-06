Po ubiegłorocznym wprowadzeniu na rynek klocków hamulcowych do 24 zastosowań w ramach strategii „pierwsi na rynku”, firma Delphi Technologies wprowadza produkty do modeli: Volkswagen Caravelle, Transporter, Multivan i California 2.0 D z 2020 r.





Nowe przednie klocki hamulcowe umożliwiają firmie uzyskanie 99,89% pokrycia parku samochodowego dla klocków hamulcowych do pojazdów marki Volkswagen na na wielu kluczowych rynkach, takich jak: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja i Hiszpania. Delphi Technologies oferuje również tarcze hamulcowe do Volkswagenów.

Nowe klocki hamulcowe to oferta dla rynku części zamiennych przygotowana zgodnie ze specyfikacją techniczną w jakości wyposażenia oryginalnego OE.

Więcej informacji o produktach Delphi Technologies do układów hamulcowych można znaleźć na stronie: https://www.delphiautoparts.com/pol/pl/category/uklad-hamulcowy