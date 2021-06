Należąca do OSRAM marka Neolux poszerza portfolio swoich źródeł światła dla motoryzacji o retrofity LED, zastępujące tradycyjne żarówki H4 i H7.

Dzięki wbudowanym radiatorom retrofity Neolux charakteryzują się wysoką trwałością i mają stabilne parametry świetlne. Zarówno typy H4, jak i H7 świecą chłodno białym światłem o temperaturze barwowej 6000 K. Jednorodna dystrybucja światła sprawia, że nie ma efektu olśnienia, a wysoka jasność zapewnia lepszą widoczność. Wymiana jest prosta i bezproblemowa, a same retrofity pasują do wielu samochodów osobowych wyposażonych w żarówki halogenowe H4 lub H7.

Modele H4 mają moc 13/13 W, zaś H7 – 18 W. Trzeba jednak pamiętać, że podobnie jak inne retrofity LED, także produkty marki Neolux nie mają homologacji do stosowania ich w oświetleniu zewnętrznym w pojazdach poruszających się po drogach publicznych. Nie ma natomiast przeszkód, by korzystać z nich w pojazdach off-road.