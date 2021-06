Filtry kabinowe są dobrym, ale tylko w połowie efektywnym rozwiązaniem. Skutecznym sposobem na zachowanie czystego powietrza w kabinie samochodu staje się dodatkowy układ oczyszczania wnętrza. Philips od kliku lat proponuje niezależne rozwiązanie. GoPure to seria pokładowych oczyszczaczy powietrza, które do instalacji wymagają jedynie zasilania 12 V.

Na rynek trafił właśnie najnowszy model GP5611. Wizualnie wyróżnia się cylindryczną obudową, której średnica przystosowana jest do typowych uchwytów na napoje. Jego działanie oparto na kilku systemach filtrujących. Wymienny wkład SaniFilter Plus składa się z dwóch warstw – antybakteryjnej oraz HEPA. Mają one zdolność stopniowego wyłapywania cząstek kurzu, alergenów czy bakterii o średnicy zaledwie 0,004 μm. Natomiast wkład HESAMax odpowiada za usunięcie oparów chemicznych pochodzących zarówno z tworzywa sztucznego, jak i spalin. Co więcej, system ten działa permanentnie, nawet po odłączeniu zasilania.

Ostatnim elementem filtrującym jest światło UV-C, które od wielu lat stosuje się między innymi w lampach do sterylizacji pomieszczeń medycznych. Długość fali ultrafioletowej o wartości 270-280 nm uszkadza wiązki molekularne, które łączą DNA lub RNA drobnoustrojów. Jednocześnie zamknięcie w specjalnej obudowie GoPure GP5611 zapewnia neutralność dla organizmu ludzkiego. Przeprowadzone przez laboratorium KR Biotech w Korei Południowej testy wykazały zdolność eliminacji wirusów na poziomie 99,99 proc., w tym SARS-CoV-2, który może wywołać ostrą chorobę układu oddechowego COVID-19.

Opakowanie oczyszczacza powietrza Philips GoPure GP5611 zawiera komplet filtrów i kabel zasilający typu usb-c. Można go podłączyć także do instalacji 230 V i używać w domu.