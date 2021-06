TecAlliance, za pośrednictwem portalu internetowego RMI Online, oferuje warsztatom bezpośredni dostęp do kompleksowych, zgodnych z dokumentacją producentów, danych dotyczących napraw i przeglądów zawartych w TecRMI.





Przeprojektowany portal udostępnia teraz dane techniczne dla wszystkich popularnych producentów pojazdów w zakresie napraw, mechaniki, przeglądów i diagnostyki samochodów osobowych i pojazdów użytkowych. RMI Online został opracowany specjalnie z myślą o wymaganiach warsztatów i wspiera cały proces warsztatowy za pomocą inteligentnych danych – od planowania wizyty z klientem po jej przygotowanie, przyjęcie pojazdu, diagnostykę, naprawy i ostatecznie przekazanie pojazdu klientowi.

Baza danych TecRMI zawiera zgodne z producentami czasochłonności, części zamienne, narzędzia specjalne, instrukcje napraw, informacje o komponentach elektrycznych i wiele innych. Aplikacja internetowa jest wywoływana z dowolnej przeglądarki bez instalacji. RMI Online jest również dostępny jako rozwiązanie typu white label, które jest indywidualnie dostosowywane do systemu firmowego klienta. Możliwa jest integracja z Dealer Management System (DMS), katalogiem części zamiennych lub innymi systemami.

RMI Online umożliwia graficzne wyszukiwanie części zamiennych i czasochłonności. Pojazd jest szybko i łatwo identyfikowany za pomocą numeru identyfikacyjnego pojazdu (VIN). Różne listy kontrolne, np. do aktywnego przyjęcia, wymiany kół lub kontroli przed wyjazdem urlopowym, pomagają w kompleksowym zaplanowaniu i wykonaniu wszystkich prac, zwiększaniu lojalności klientów i generowaniu dodatkowej sprzedaży w procesie obsługi klienta.

Dzięki RMI Online warsztaty mają bezpośredni dostęp do bazy danych TecRMI z danymi dotyczącymi napraw i przeglądów zgodnymi z producentami wszystkich popularnych producentów pojazdów.