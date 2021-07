Würth Polska posiada w ofercie innowacyjny system do naprawy gwintów TIME-SERT.

TIME-SERT to odpowiedniej wielkości tulejki stworzone z wytrzymałej stali. Powstają z jednego kawałka materiału, który jest gwintowany wewnątrz i na zewnątrz. Wystarczy wkręcić i wprasować je w materiał, a staną się nierozłączne z naprawianym elementem.

W przeciwieństwie do wkładek gwintowanych z drutu, TIME-SERT jest odporny na wysokie obciążenia stałe i zmienne. Jest w stanie przenosić je równomiernie na całym obszarze styku z podłożem. Natomiast wkładki z drutu, pod wpływem zmiennych obciążeń deformują się nierównomiernie, zniekształcając wkładkę z drutu razem ze współpracującym z nią gwintem śruby. W następstwie uniemożliwia to dokręcenie lub odkręcenie tego połączenia bez uszkodzenia gwintu.

Jeśli gwint wkładki TIME-SERT® uległby uszkodzeniu, to jej usunięcie za pomocą wykrętaka lewoskrętnego nie stanowi problemu i nie powoduje uszkodzenia gwintu w podłożu. Inaczej jest z wkładką z drutu, która pod wpływem wykrętaka ulega rozszerzeniu i uniemożliwia usunięcie. Dodatkowo w przypadku jej uszkodzenia, wkładka z drutu musi zostać wybita.

Zestawy do naprawy gwintów od Würth Polska dostępne są w e-sklepie, sklepach stacjonarnych oraz u przedstawicieli handlowych.

W ofercie znajdują się m.in.:

1. TIME-SERT Zestaw do naprawy gwintów – 70 elementów

Kompletny zestaw do naprawy oraz wzmacniania gwintów w stali, lekkich i niezależnych metalach, żeliwie i twardych tworzywach sztucznych. Odpowiedni do naprawy gwintów metrycznych M5/M6/M8/M10/M12. Wytrzymałe i odporne na media wprasowane w detal tulejki zapewniają doskonałą szczelność zregenerowanych gwintów na działanie wody, oleju, innych cieczy oraz sprzężonych gazów.

Zestaw zawiera tulejki i narzędzia do pięciu rozmiarów gwintów. Do każdego rozmiaru gwintu przygotowano dwie długości tulejek, po pięć sztuk każdej.

Art. nr 5964 096 171

2. TIME-SERT Zestaw do naprawy gwintów – 42 elementy

Zestaw zawiera tulejki i narzędzia do trzech rozmiarów zwykłych gwintów metrycznych (M6/M8/M10). Do każdego rozmiaru gwintu przygotowano dwie długości tulejek.

Art. nr 0964 961 6

3. TIME-SERT Zestaw do naprawy gwintów pod świece zapłonowe

Dzięki zapewnieniu szczelności, specjalistyczne zestawy TIME-SERT świetnie sprawdzą się w naprawie gwintów świec zapłonowych. Co więcej tuleje przeznaczone do tego typu napraw są miedziowane lub posrebrzane, co pozwala lepiej odprowadzić ciepło.

Art. nr 0661 010 1 – rozmiar M10 x 1

Art. nr 0661 012 125 – rozmiar M12 x 1,25

Art. nr 0661 014 125 – rozmiar M14 x 1,25

4. TIME-SERT Zestaw do naprawy uszkodzonych gwintów pod korki spustowe w miskach olejowych

System TIME-SERT daje możliwość naprawy uszkodzonych gwintów w miskach olejowych. Tulejki są samoblokujące. Ich prawidłowe prowadzenie w trakcie montażu gwarantuje później odpowiednie osadzenie śruby korka spustowego oleju. Dodatkowo tulejki pozwalają na przeprowadzenie naprawy, nawet gdy pozostało tylko kilka zwojów gwintu.

Art. nr 0661 100 – rozmiar M10 x 1

Art. nr 0661 121 501 – rozmiar M12 x 1,5

Art. nr 0661 141 5 – rozmiar M14 x 1,5

5. TIME-SERT Zestaw do odnowy gwintów pod sondę Lambda

Tulejki odpowiednie do naprawy gwintów pod sondę Lambda zapewniają absolutną szczelność oraz nie wymagają wymiany katalizatora lub tłumika. Dodatkowo posiadają kołnierz oporowy, który zapewnia dokładne pozycjonowanie. To znaczy, że naprawiany gwint jest taki sam jak oryginalny. Dzięki temu, że ostatnie zwoje gwintu tulejki są nie do końca uformowane, system jest samozabezpieczający i gwarantuje, że tulejka nie wykręci się sama.

Art. nr 0661 181 6 – rozmiar M18 x 1,5