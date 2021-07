Firma Metelli włącza do gamy swoich produktów zestaw osi kół. Zintegruje się on z linią divertrain.



Oferta Metelli to około 600 kodów pokrywających około 90% zastosowań europejskich, która obejmuje wszystkie akcesoria niezbędne do montażu (nakrętki, śruby, pierścienie Seegera i ewentualne zawleczki).

Wszystkie łożyska są zabezpieczone i całkowicie nasmarowane specyficznym smarem o wysokiej wydajności. Dostępne także z kołami fonicznymi zębatymi i pierścieniami generującymi impulsy ABS (MAgnetic Encoder) dla maksymalnego bezpieczeństwa hamowania. Do łożysk została dołączona instrukcja obsługi, która pomoże mechanikowi w instalacji.

Łożysko koła stanowi bardzo ważny element zabezpieczający, ponieważ musi znosić obciążenia osiowe i promieniowe wywołane zakrętami, krawężnikami, przyspieszeniami, hamowaniami, ciężarem pojazdu.