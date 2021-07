Goodyear opracował niepneumatyczną (bezpowietrzną) oponę (NPT) i zespół koła do wspomagania transportu miejskiego z użyciem pojazdów autonomicznych. Rozwiązanie to jest już wykorzystywane przez Zarząd Transportu w Jacksonville (JTA) w USA.

Przez ostatnie trzy lata firmy Goodyear i Local Motors testowały wahadłowy pojazd Olli wspierany przez NPT na obiektach badawczych Goodyear i w innych lokalizacjach, osiągając kilka docelowych parametrów w zakresie obciążenia, prędkości i trwałości.

W 2019 r. Goodyear zwiększył swoje zaangażowanie w rozwój opon NPT. W tym celu rozwinął współpracę z firmą Local Motors i rozpoczął testy drogowe. Pozwoliły one uzyskać więcej informacji o oponach niepneumatycznych, które mogą stanowić trwałe, bezobsługowe i bardziej wytrzymałe rozwiązanie w pojazdach autonomicznych. Środowisko transportu miejskiego stanowi idealne miejsce do testowania alternatywnej architektury opon ze względu na niższą prędkość i mniej zmienne trasy przejazdu.

Goodyear i Local Motors będą zbierać dane badawcze wspólnie z JTA, co pozwoli pozyskać dalsze opinie na temat komfortu jazdy, hałasu i innych zmiennych.