Oferta Textar systematycznie rośnie. Z elementów układu hamulcowego marki Textar mogą korzystać m.in.: posiadacze miejskiego Opla Corsy, luksusowego BMW 7, ale także dostawczego Forda Transita.

W ostatnich tygodniach asortyment Textar powiększył się o części do aż ośmiu modeli samochodów. W każdym z tych przypadków marka wprowadziła swoje produkty do sprzedaży na niezależnym rynku samochodowych części zamiennych jako pierwsza. Informuje o tym towarzyszące artykułom hasło „F1rst to market”.

Producenci samochodów bezustannie modernizują swoje auta, oferując coraz nowsze, bardziej zaawansowane wersje znanych modeli. Tempo rozwoju utrzymuje również Textar, który opracował i wprowadził do asortymentu tarcze hamulcowe do czterech popularnych pojazdów osobowych. Są to: odświeżona Mazda CX-30, drugi najchętniej wybierany model marki w Polsce; Citroën C4, który w najnowszym wydaniu zadebiutował w zeszłym roku; miejski crossover Peugota – 2008, który w ubiegłym roku przeszedł całkowitą modernizację, a także Opel Corsa szóstej już generacji.

Textar mocno akcentuje swoją obecność również w segmencie samochodów luksusowych i SUV-ów. Oferta klocków hamulcowych poszerzyła się o części do nowego BMW 7, które zadebiutowało w 2020 r., nowego Porsche Macan, a także do nowego Hyundaia Santa Fe, który został zaprezentowany w Polsce we wrześniu ubiegłego roku.

Jednocześnie rozszerza się oferta Textar do pojazdów użytkowych. Firma wprowadziła na rynek samochodowych części zamiennych tarcze hamulcowe do nowego Forda Transita.

Wszystkie nowości, a także dotychczasowe produkty z bogatej oferty Textar można znaleźć w katalogu online BrakeBook oraz aplikacji mobilnej BrakeBook.