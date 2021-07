„Textilsharing” – to oferowana przez firmę Mewa usługa, która zakłada stosowanie czyściw wielokrotnego użytku do czyszczenia maszyn i urządzeń w zakładach i warsztatach. Aby wypróbować tę ofertę, skorzystać z tzw. pakietu zapoznawczego.

Zasada zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialne działanie mają w firmie MEWA długą tradycję. Przemysłowe czyściwa, oferowane w systemie wynajmu oraz procesy pozwalające oszczędzać zasoby, od początku istnienia firmy stanowią podstawę jej działania. Teraz, dzięki „pakietowi zapoznawczemu czyściw”, klienci mogą zapoznać się z usługą firmy w zakresie czyściw i dokładnie przetestować usługę przez dwa miesiące, korzystając w razie potrzeby także z odpowiednich porad firmy w zakresie stosowania czyściw.

Czyściwa wielokrotnego użytku są o 35% bardziej efektywne niż materiały jednorazowe. Wykonane są z różnych włókien: od tych najbardziej delikatnych po bardzo trwałe i tym samym nadają się do czyszczenia różnych powierzchni o różnym stopniu zabrudzenia. Najwygodniejsza z punktu widzenia użytkownika jest jednak sama usługa, polegająca na odbieraniu brudnych i dostarczaniu czystych czyściw.

W ciągu dwóch miesięcy testowych doradca klienta odwiedza użytkownika i jego zakład, by omówić praktyczne strony zastosowania czyściw i ich wykorzystania, a także, by wymienić się doświadczeniami. Jeśli okaże się, że usługa nie spełnia oczekiwań z punktu widzenia procesów realizowanych w danym zakładzie, to zakład testujący takie czyściwa może bez problemu odstąpić od umowy. Jeśli natomiast jest zadowolony z usługi, to umowa przedłużana jest na dłuższy okres.