Producenci pojazdów nie muszą już chować czujników za metalowymi osłonami, które mogą blokować sygnały funkcji bezpieczeństwa, takie jak np. ostrzeżenia antykolizyjne. AkzoNobel opracował innowacyjną technologię folii, która pozwala na dekoracyjne zasłonięcie tych elementów samochodowych bez zakłócania ich pracy.

„Wymagania dotyczące pojazdów cały czas się zmieniają. Cieszymy się więc, że udało nam się rozwiązać ten trudny problem poprzez opracowanie inteligentnej powłoki foliowej, która przepuszcza sygnały czujników”, wyjaśnia Patrick Bourguignon, Dyrektor Automotive and Specialty Coatings w AkzoNobel.

„Był to wysoce specjalistyczny proces, który obejmował m.in. ścisłą współpracę z klientami w celu ustalenia zależności między właściwościami folii a transmisją radarową”, kontynuuje. „Folia na powierzchni zapewnia atrakcyjne, lustrzane wykończenie. To, czego nie widać gołym okiem, to opracowana przez nas przełomowa technologia, która umożliwia lepszą oraz bardziej spójną transmisję sygnałów, co ostatecznie pomaga kierowcom w bezpieczniejszym prowadzeniu pojazdów”.

AkzoNobel jest jedynym autoryzowanym dostawcą produktów foliowych, a do tego został też niedawno globalnym dostawcą emblematów dla jednej z największych światowych marek samochodowych. Powlekane folie do ochrony i dekoracji powierzchni dostarczane przez firmę są wykorzystywane głównie w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym, a także do produkcji znaków i tablic informacyjnych.